Школьница напала на одноклассницу и учителя: вооружилась скальпелем

В одной из московских школ ученица девятого класса напала на одноклассницу и учительницу. У нее в руках был скальпель. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным источника, сначала она напала на одноклассницу, начав душить ее, затем, прибегнувшей на помощь классной руководительнице, угрожала скальпелем. Об этом сообщил директор школы Николай Ложечкин.

Инцидент произошел 9 января, и сотрудникам школы удалось оперативно предотвратить развитие конфликта, остановив агрессивную девочку.

По словам директора, первоначально нападение было направлено на одну из учениц, после чего одноклассники вызвали классного руководителя на помощь. Возмущенная школьница достала скальпель и пригрозила причинить вред острым инструментом, утверждая, что «совершит правосудие».

Пострадавших в результате инцидента не было, но была вызвана скорая помощь для оценки состояния девочки. Директор школы также отметил, что ранее с подростком работали специалисты социально-психологической службы.

«Администрация школы находится на связи с родителями девятиклассницы, которая начала конфликт», – добавил он.

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