Школьница из Петербурга пожаловалась на «прадедушку», который снимал при ней трусы

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера за домогательства к «правнучке». По словам 12-летней школьницы, мужчина снимал при ней трусы и делал неприличные предложения. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

43-летняя жительница Красносельского района обратилась в полицию. Она рассказала, что семья поддерживает отношения с гражданским мужем прабабушки. Девочка часто бывает в его квартире. В декабре, после очередного визита она пожаловалась матери на странное поведение «прадедушки».

Школьница уверяла, что мужчина обнажался перед ней и делал неприличные предложения. Родственники не сразу поверили словам девочки. Они ответили ее к психологу, которая подтвердила, что пострадавшая не врет.

Сотрудники правоохранительных органов доставили 61-летнего подозреваемого в СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее мы писали о том, как в Красноярске педофил заманил к себе 10-летнюю девочку, чтобы показать ей порно и половой орган. Мужчина увидел школьницу на остановке и решил заговорить с ней. Познакомившись, он предложил ребенку пойти к нему домой, чтобы помочь его дочери с уроками.