Школьница из Нижегородской области спела «Забери меня с собой» на могиле бойца СВО

15-летняя школьница из Нижегородской области, имя которой не раскрывается, спела «Забери меня с собой» на могиле участника специальной военной операции, похороненного в Борском районе. Об этом сообщает портал «Нижегородская правда».

После того, как девочка выложила видео со своим исполнением хита Аллы Пугачевой в Сеть, полиции удалось установить ее личность. Правоохранители приехали к ней домой и провели с подростком и ее законными представителями разъяснительную беседу.

Сообщается, что видеозапись на кладбище школьница сделала вместе со своими друзьями. По словам знакомых девочки, она осознала свою ошибку и принесла извинения дяде погибшего военнослужащего.

Ранее «Страсти» писали о том, как 25-летняя девушка по имени Карина из небольшого городка в Ростовской области отправилась в зону СВО, где стала медсестрой. Там же она познакомилась с одним из бойцов и вышла за него замуж. Родители россиянки узнали о выборе дочери лишь спустя время.