Ушла на СВО под своей фамилией, а вернулась под чужой: медсестра вышла замуж в зоне спецоперации

25-летняя медсестра Карина отправилась на СВО и встретила там своего будущего мужа. Ее историю передает Kp.ru.

Девушка рассказала журналистам, что стала медсестрой в зоне боевых действий тайно. Родители россиянки лишь спустя время узнали о выборе дочери. По словам Карины, иногда было морально тяжело, особенно поддерживать тех, кто находился на грани смерти.

Медсестре хотелось выговориться после такого, но рядом не было того самого человека — до момента, пока россиянка не встретила будущего супруга. Карина начала хорошо общаться с одним из бойцов. В итоге их общение переросло в настоящие чувства. Ребя даже не стали возвращаться на гражданку, чтобы узаконить отношения. Они расписались прямо в зоне СВО, когда представился первый же случай.

«Мы долго ехали и вдруг по дороге увидели ЗАГС в Луганске. Тогда мы переглянулись и поняли друг друга без слов. Нас расписали быстро, всего за полчаса, как военнослужащих, даже небольшую церемонию провели. Почему так спонтанно? Да потому что нам нечего было ждать, мы уже знали, что хотим быть вместе», — рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга Салмин решил уйти добровольцем в зону спецоперации. Его решение одобрил губернатор региона.