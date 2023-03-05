13:34, 05 марта 2023
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Мужчина заживо сварился, приняв ванну
В Энгельсе 67-летний мужчина принимал ванну и заживо сварился из-за прорыва трубы.
Фото: freepik
В городе Энгельс (Саратовская область) на проспекте Строителей нашли 67-летнего мужчину с термическими ожогами.
Женщина вернулась домой и обнаружила супруга в ванной без признаков жизни. По предварительным данным, он принимал ванну, а труба разорвалась, и потоки горячей воды окутали мужчину. Причиной смерти стали многочисленные ожоги.
Отмечается, что соседей снизу затопило вследствие аварии.
Источник фото:freepik
Источник:СУ СК РФ по Саратовской области
Автор:Галина СьюТеги: