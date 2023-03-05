Мужчина заживо сварился, приняв ванну

В городе Энгельс (Саратовская область) на проспекте Строителей нашли 67-летнего мужчину с термическими ожогами.

Женщина вернулась домой и обнаружила супруга в ванной без признаков жизни. По предварительным данным, он принимал ванну, а труба разорвалась, и потоки горячей воды окутали мужчину. Причиной смерти стали многочисленные ожоги.

Отмечается, что соседей снизу затопило вследствие аварии.