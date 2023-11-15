Школьница чуть не стала инвалидом, упав с лошади во время занятия по конному спорту в Москве

11-летняя девочка сломала четыре позвонка и чуть не стала инвалидом, упав с лошади во время занятия по конному спорту в Москве. Со слов родителей девочки, тренер в это время просто сидела на трибуне.

Девочку отдали заниматься в известный клуб, курс из восьми занятий в котором стоит 36 тысяч рублей.

На одну из тренировок девочка приехала вместе со своей няней. Вдруг лошадь начала резко скакать галопом через весь манеж, а ребенок просто вылетел из седла на одном из поворотов. Как рассказала пострадавшая, в этот момент ее тренер находилась на трибуне, хотя должна была следить за ученицей с манежа. Когда женщина увидела, что школьница упала, то подбежала и подняла ее, а это могло привести еще к более ужасным травмам, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После произошедшего семье вернули за последнее оставшееся занятие только одну тысячу рублей. Тренер заблокировала маму девочки в социальных сетях.

Сейчас пострадавшую уже выписали из больницы, но ей придется заново учиться сидеть и ходить.

Ранее в Москве напарница проткнула шпагой 15-летнюю школьницу на занятии по фехтованию. Девочка получила колотое ранение.