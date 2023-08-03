Шизофренник зарезал беременную возлюбленную на глазах у четырехлетнего ребенка

В Челябинске беременную женщину зарезали на глазах у ее четырехлетней дочери. Следователи выяснили, что убийца страдает параноидной шизофренией. Из-за психического заболевания мужчина мог не контролировать свои действия, а также не осознавать их последствий. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина училась вместе с убийцей в одном институте. Там же они и начали дружить. Через какое-то время она вышла замуж и родила дочь. В свою очередь, ее друг так и не женился и продолжал жить вместе с мамой.

Мужчина часто виделся с семьей своей подруги, приходил к ним домой, поздравлял с праздниками, оставался присматривать за ребенком. Ему настолько доверяли, что даже отдали ключи от квартиры.

Но однажды житель Челябинска посчитал, что женщина питает к нему нежные чувства. Он стал слишком навязчив, из-за чего его попросили больше не приходить в гости. Тогда мужчина начал караулить свою возлюбленную у подъезда.

18 августа 2022 года он снова пришел к подруге, когда ее супруга не было дома. Женщина сказала ему уйти и призналась, что находится в положении. Развязался конфликт, в результате которого мужчина распылил беременной в лицо аэрозольный баллончик, а затем начал наносить удары ножом. Женщина скончалась на глазах у четырехлетней дочки.

Против мужчины завели уголовное дело, и, если бы не психическое расстройство, ему бы грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По словам старшего помощника прокурора Челябинской области, в скором времени будет решаться вопрос об отправке убийцы на принудительное лечение.

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