Хотела одну операцию, а навязали 30: дочь скончавшейся петербурженки обвинила клинику в обмане

Умершей после процедур омоложения 47-летней петербурженке навязали 30 операций, хотя она планировала сделать только одну. Об этом заявила дочь скончавшейся пациентки.

Ее комментарий приводит сайт 78.ru.

«Она хотела себе сделать маленькую операцию по подтяжке нижней части лица…», - поделилась собеседница. По ее словам, мать обсуждала с друзьями и отцом только эту операцию.

После смерти женщины родственники стали разбирать документы из клиники: выяснилось, что процедур было больше.

«Наверное, под каким-то психологическим давлением, под гипнозом ей накрутили 30 операций, не только на лицо, но и на все тело», - поделилась дочь.

Она вспоминает о матери как «очень рассудительной» - спонтанных решений та не принимала. У дочери вызвало недоумение, как родственница согласилась на дополнительные операции.

Она добавила, что на врачей клиники жаловались многие пациенты – клиенты говорили о «разводе на деньги».

Родным погибшей не сообщали правды: за день до смерти женщина перестала выходить на связь, в больнице утверждали, что она спит, хотя на самом деле находилась на кислороде. Семья подала на клинику в суд.

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