Шиковал в Мексике: экс-депутат получил срок за хищение на строительстве защитных сооружений в Курской области

Суд вынес решение по делу бывшего депутата из Курской области Максима Васильева. Его признали виновным в хищении средств, выделенный на оборону региона, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Иск к Васильеву направила компания-подрядчик «Корпорация развития Курской области». Она должна была заниматься возведением защитных сооружений на границе с Украиной.

За кражу 5 миллионов рублей Васильев осудили на 5,5 года. Кроме того, ему необходимо выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

В 2023 году с участием Васильева произошел скандальный случай. Он обратился к соотечественникам из отпуска в Мексике и пожелал им много денег, попивая коктейль на пляже. После этого Максиму пришлось сложить полномочия зампреда комитета.

