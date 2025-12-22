Из Елисейского дворца украли посуду стоимостью более десяти тысяч евро

В резиденции французского президента Эмманюэля Макрона завелся вор. Сообщается, что сотрудник Елисейского дворца украл посуду на сумму 40 000 евро.

По данным The Guardian, парижские правоохранители на прошлой неделе арестовали официанта-стюарда и двух его подельников. Группу мужчин обвиняют в том, что они выкрали из дворца столовое серебро и фарфор. Задержанные признались в содеянном.

Также стало известно, что украденные предметы появились на сайтах онлайн-аукционов, например, Vinted. Большая часть похищенных изделий поступила в главную резиденцию столицы из Севрской мануфактуры, знаменитой фарфоровой фабрики, которая с 1759 года принадлежит французскому государству.

О пропаже посуды полиция узнала от главного распорядителя Елисейского дворца. Некоторые из вещей считаются национальным достоянием. Их общая стоимость оценивается в 40 000 евро.

