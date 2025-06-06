Шестилетнего ребенка избили до полусмерти в Ленобласти

В Ленинградской области шестилетнего ребенка избили до полусмерти. Мальчик попал в больницу, а в случившемся подозревают его тетю-опекуна. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, все произошло в поселке Шушары. Шестилетнего мальчика в критическом состоянии доставили в больницу с множественными травмами. По данным источника 360.ru, под подозрение попала его тетя-опекун, которая в настоящее время находится в декретном отпуске.

Женщина категорически отрицает свою вину, утверждая, что ребенок сам упал и ударился головой о пол, после чего симулировал потерю сознания. Однако медики, осмотревшие мальчика, приняли решение о срочной госпитализации из-за тяжести травм.

Правоохранители проверили условия проживания ребенка. Они выяснили, что квартира съемная, содержится в чистоте, у мальчика есть отдельное спальное место, которое он делит со старшим братом.

Биологическая мать ребенка лишена родительских прав из-за алкогольной зависимости и отказа от воспитания сына.

Опекунша утверждает, что ребенок состоит на учете у психиатра и наносит себе повреждения, бьется головой о стены, отказывается от еды. Это якобы связано с нежеланием мальчика жить в их семье.

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