Шестиклассница сломала позвоночник на картинге, врезавшись в инструктора

В Подмосковье шестиклассница решила отметить свой день рождения на картинге. Вечеринка закончилась печально — девочка в итоге сломала позвоночник.

Именинница поехала отмечать свое 12-летие в детский картинг-центр в Клине с одноклассниками и мамой. Ребята катались на дрифт-картах, и в один момент школьница не справилась с управлением и врезалась на всей скорости прямо в инструктора. Мужчина в этот момент стоял спиной к девочке. После он потерял равновесие и всем весом упал на ребёнка.

Девочка пожаловалась на боль в спине, но заканчивать день рождения ей не хотелось. Только спустя три часа мама привела ее в больницу. Врачи диагностировали компрессионный перелом нескольких позвонков, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что пострадавшая занималась танцами. Неизвестно, когда она с ним сможет вернуться. Девочку госпитализировали в травматологическое отделение. Проводится проверка.

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