Шел из поликлиники: в Москве машина сбила художника Юрия Ващенко

В Москве машина сбила 83-летнего художника Юрия Ващенко. Иллюстратор книг шел из поликлиники и переходил дорогу.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Происшествие случилось 25 декабря в центре города. На художника наехала поворачивающая с Трубниковского переулка машина. Ващенко упал и сильно ударился. Дама объясняла, что ее ослепил снег. Она оказала помощь пострадавшему и раскаивалась в случившемся.

Мужчину доставили в больницу – у Ващенко подозревали травму головы. 27 декабря его отпустили домой. Иллюстратор чувствует себя хорошо. Он просил не наказывать автоледи – мужчина отметил, что та вела себя достойно.

Ващенко известен как иллюстратор книг «Алиса в Зазеркалье», «Приключения Алисы в стране чудес». Его картины хранятся в крупных музеях России, в том числе Третьяковской галерее.

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