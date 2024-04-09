Водитель, сбивший Льва Рубинштейна на пешеходном переходе, получил условный срок

Водитель, который сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе, получил условный срок. Напомним, что литератор в итоге скончался. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным источника, мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев условно. Кроме того, в течение двух с половиной лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Напомним, что сбили Рубинштейна в новогодние праздники – 8 января 2024 года. Поэт переходил дорогу в Москве, когда на него наехал автомобиль. Автор получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней появилась информация о смерти Льва Семеновича, но она оказалась фейком. Впрочем, вскоре после этого дочь публициста подтвердила, что его все-таки не стало в живых.

К слову, официального прощания с поэтом так и не состоялось. В последний путь его провожали в закрытом формате. Это было решение семьи Рубиншейна.

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