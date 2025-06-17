Шаманка-гид с Алтая терроризирует беременных туристок из-за плохих отзывов

Беременные туристки из Санкт-Петербурга пожаловались на гида, которая угрожала им навести порчу во время поездки на Алтай из-за негативных отзывов.

Трое петербурженок, двое из которых беременны, ездили на Алтай в июне этого года. Туристки нашли гида Галину, которая пообещала за 34 тыс. рублей с человека показать местные достопримечательности и разместить девушек на базах с комфортными условиями, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Однако реальность оказалась далека от рекламных обещаний. Условия проживания на некоторых базах оказались неприемлемыми: на одной из них даже не было кухни.

Недовольство туристок вылилось в намеки на негативный отзыв о туре. В ответ гид, которая, как выяснилось позже, также практикует шаманство, заявила, что подобное общение с местными жителями недопустимо и повлечет за собой последствия. В последующие дни туристки обнаружили на своих сиденьях в минивэне соль, которую Галина якобы «случайно» рассыпала, но при этом категорически отказывалась убирать.

После завершения тура начались угрозы. Петербурженки стали получать сообщения с неизвестного номера с угрозами в адрес их нерожденных детей. Анонимный отправитель ссылался на «горных духов» и требовал удалить негативные отзывы и отозвать жалобу на сайте, где был забронирован тур.

Шаманка-гид никак не прокомментировала случившуюся ситуацию.

Ранее медиум Александр Шепс ответил на слухи о том, что снимает порчу, делает приворот и заставляет клиентов заключать «договор с дьяволом».