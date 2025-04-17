Медиум Шепс опроверг, что делает привороты и снимает порчу за договор с дьяволом

Участник шоу «Битва экстрасенсов» и медиум Александр Шепс ответил на слухи о том, что снимает порчу, делает приворот и заставляет клиентов заключать «договор с дьяволом». Звезда заявил в беседе с изданием StarHit, что не занимается подобными вещами и заговорил о мошенниках.

17 апреля в СМИ появилась информация от одной женщины, которая представилась клиенткой Шепса. Она заявила, что он может снять порчу, но для этого нужно подписать «смертный приговор» четверым родственникам. Медиум отреагировал на эти слова и призвал не верить мошенникам.

«Я никогда не делаю привороты, ни за какие деньги и уж тем более, ни за какие договоры с дьяволом. В каждом выпуске „Битвы…“ я говорю о том, что такие работы не осуществляю», – заявил мужчина.

Экстрасенс добавил, что часто сталкивается с подобными вымыслами и не понимает, зачем об этом говорят в Сети. Он считает, что разговаривавшая с журналистами женщина могла стать жертвой мошенников, которые выдавали себя за Шепса. Но есть и другая версия.

«Либо это происки моих недоброжелателей, которые клепают вот такие видео на фоне моей мастерской», – добавил Александр.

В прошлом медиум открыто говорил о том, что любовные привороты могут быть опасны для жизни. По его словам, эти обряды негативно влияют на жизнь и «рушат судьбу». Говоря о порче, экстрасенс заявил, что ее нет.

Ранее мы писали о том, что брат Александра, Олег Шепс преследовал девушку из-за несчастной любви.