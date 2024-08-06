В Подольске 32-летняя женщина умерла после анестезии при кесаревом сечении

В Московской области роженица умерла после введения анестезии при плановом кесаревом сечении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в Подольске. 1 июля было запланировано проведение кесарева сечения – женщина находилась на 38-й неделе беременности.

Ей ввели анестезию, после чего состояние пациентки резко стало ухудшаться.

«У нее начались оттек мозга тяжелой степени и сердечно-сосудистая недостаточность», - сообщил изданию источник.

Ребенок появился на свет 1 июля, а молодая мама умерла спустя 2 дня – 3 числа. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Будут установлены обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке женщина родила на лавочке. Она находилась на 39-й неделе беременности и вышла погулять. На улице начались схватки, на место вызвали скорую. Однако ребенок появился на свет, не дождавшись медиков.