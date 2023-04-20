Шах и мат: пенсионеры-шахматисты кулаками выгнали программиста из беседки в московском парке

В Москве пенсионеры напали на программиста, который занял их любимую беседку в парке. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По данным источника, инцидент произошел в Воронцовском парке. 32-летний IT-специалист решил поработать на свежем воздухе и увидел беседку с розеткой для зарядки ноутбука. В пять часов вечера к нему подошла толпа пенсионеров, которые планировали в этом же месте устроить турнир по настольным играм.

Пожилые мужчины попросили молодого человека пересесть, потому что это их квадрат, на котором они играют в шахматы, шашки и домино. Но программист ответил отказом, объясняя, что должен закончить работу, и розетка ему необходима.

Отмечается, что один из пенсионеров сказал парню уходить, достал бутылку с водой и сделал вид, будто сейчас выльет ее на компьютер. IT-специалист отодвинул ноут, но когда к нему опять поднесли воду, то не выдержал и выбил бутылку из рук шахматиста.

После этого началась драка, к которой подключились другие пенсионеры. В итоге молодого человека выгнали из беседки. Он обиделся и обратился в полицию, где заявил, что ему порвали куртку за 30 тысяч рублей и провод для зарядки, а также поцарапали ноутбук.

Чем закончилась эта история, пока не сообщается.

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