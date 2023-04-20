Пинала, крыла матом: женщины устроили драку из-за качелей на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщины устроили потасовку из-за качелей на детской площадке. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, инцидент произошел на Парнасе во дворе ЖК «Северная Долина». Читательница рассказала журналистам, что конфликт начался, когда она гуляла с новорожденным малышом в коляске и трехлетней дочкой на детской площадке.

Девушка присела на качели, пока ждала дочь, в какой-то момент к ней подошли две женщины. Одна из них просила освободить место на качелях для ее ребенка. Но мамочка ответила, что поинтересуется, не будет ли качаться ее родная дочь, и если нет – то уступит место.

По словам читательницы, с этого момента начался громкий конфликт. Женщины оскорбляли ее, называли «коровой» и говорили, что она не может качаться на местах для детей. Обидчицы снимали происходящее на камеру, пострадавшая тоже вытащила телефон.

«Одна начала кидаться, выбила у меня телефон из рук, разбила экран. Вторая ногами пиналась, матом орала, причем у нее маленький ребенок. Она его под мышку и лезет в драку», – рассказала молодая мама.

Она отметила, что обидчица пришла на площадку с двумя детьми – одному семь лет, а другой был совсем маленький. Нападавшие довели ребенка читательницы до слез. Женщин пытались успокоить другие мамы, но они не унимались. В итоге читательнице поцарапали руку и пытались снять шапку.

Девушка отметила, что агрессивные дамы, скорее всего, живут с ней в одном дворе. Она планирует написать заявление в полицию.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге двое мужчин не смогли мирным путем решить конфликт, который возник из-за пассажирского кресла в троллейбусе. В итоге завязалась драка, а закончилось все поездкой в больницу.