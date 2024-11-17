Сгрыз лицо: появились подробности нападения мастифа на домработницу российского бизнесмена

Бизнесмен из Подмосковья, чей неаполитанский мастиф загрыз насмерть его домработницу, взял пса из приюта. За четыре года собака ни разу не пыталась напасть на членов семьи.

Гендиректор асфальтового завода всегда брал собак из приюта — ранее у него жила доброжелательная дворняжка. Четыре года назад мужчина завел мастифа. Пес был взрослый, но адаптировался у нового хозяина: он ни разу не пытался напасть на членов семьи, однако к незнакомцам относился настороженно.

Впервые мужчина решил поехать отдыхать всей семьей. Пса закрыли на заднем дворе, чтобы он мог спокойно гулять и не пугал соседей. Глава семьи предупредил домработницу, что на незнакомцев животное реагирует непредсказуемо. Поэтому достаточно слегка приоткрыть дверь, поставить миску и закрыть ее, пишет mk.ru.

На следующий день сосед обнаружил тело растерзанной женщины. Он вызвал экстренные службы. Полицейским пришлось застрелить собаку, так как она набросилась и на них. Правоохранители заметили, что пес сгрыз жертве лицо и ногу.

Жена бизнесмена предположила, что мастиф мог накануне съесть отравленную крысу — на днях в селе раскидывали яд от грызунов. Из-за того у собаки, возможно, помутился рассудок, считает она.

Напомним, погибшей было 49 лет. Женщина приехала в Россию из Таджикистана.