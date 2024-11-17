Обглодало лицо и ноги: неаполитанский мастиф гендира асфальтового завода загрыз домработницу

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали неаполитанского мастифа в подмосковных Мытищах, который загрыз женщину. Россиянка трудилась домработницей у генерального директора асфальтового завода, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, в день трагедии хозяин пса находился за границей. Истерзанный труп 49-летней домработницы заметил сосед генерального директора. Также он увидел собаку, которая недавно загрызла женщину.

Мужчина вызвал на место случившегося полицейских. Когда собака бросилась на стражей порядка, то те ее застрелили. После этого правоохранители осмотрели тело домработницы. Собака успела отглодать лицо и ноги гражданки Таджикистана. От полученных ранений она скончалась сразу же.

Ранее в Санкт-Петербурге стая собак искусала школьника и загнала его в заброшенное здание. После спасения несовершеннолетний попал в больницу.