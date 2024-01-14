Сгорела заживо: в Подмосковье пенсионерка умерла из-за электрического покрывала

В Серпухове 78-летняя пенсионерка сгорела заживо из-за воспламенившегося электрического покрывала, которым она согревалась в лютые морозы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пенсионерка из Москвы приехала к своей подруге после новогодних праздников в Серпухов. Ночью женщине стало очень холодно, и она решила включить электрическое покрывало, чтобы согреться. В итоге оно загорелось — бабушки проснулись из-за сильного запаха гари. Попытки потушить пожар оказались безуспешны — огонь уже сильно распространился по дому.

Женщины выбежали на улицу, но 78-летняя старушка вернулась назад за вещами. Она схватила одежду и попыталась выбраться из дома, но не смогла. Пенсионерка погибла при пожаре.

Когда на место приехали огнеборцы, они ликвидировали огонь на площади 100 кв. метров. По факту возгорания проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге случился пожар на складе маркетплейса Wildberries. Подробности читайте в этой статье.