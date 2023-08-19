Парень выпил три литра водки и чудом остался жив

После веселой вечеринки в Сызрани молодой парень столкнулся с проблемой из-за своего алкогольного увлечения. Он известен в семье как «питель», поскольку может за раз выпить много водки. Однако очередное застолье обернулось для него больницей.

23-летний парень почувствовал внезапную боль в правом нижнем отделе живота, а также испытывал тошноту и рвоту. Боль была сильной и не позволяла ему свободно двигаться. Молодой человек утверждал, что не принимал никаких нестероидных препаратов, но признался, что был на безудержной вечеринке, где выпил не менее трех литров водки.

После обследования пациента, у страдающего острыми болями в боку и проблемами с функцией почек обнаружили тромб. Он закупорил 90% средней части правой главной почечной артерии. Врачи назначили серьезное лечение с продолжительной терапией.

Отмечается, что сейчас жизнь мужчины не находится в опасности. Однако проблема может увеличиться, если он продолжит «заливать в себя бочку спирта».

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