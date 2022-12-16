Севастополец попросил подростка помыть ему фары, а потом выманил у него интимные фото

41-летний житель Севастополя предстал перед судом за то, что выманил у подростка фото в обнаженном виде. Мужчина познакомился с мальчиком в мае этого года.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что севастополец познакомился с 13-летним подростком на парковке торгового центра «Симол». Он дал мальчику деньги за то, что тот вымыл ему фары. После этого мужчина пригласил его в салон машины, где попросил контактные данные в соцсетях.

Подсудимый нашел ребенка в Интернете и стал писать ему сообщения. В ходе переписки он говорил на сексуальные темы, а потом уговорил мальчика прислать ему интимные фото. Подросток испугался и обратился в полицию.

В пресс-службе Крымского Следкома сообщили, что мужчину задержали и заключили под стражу. Следствием была собрана достаточная база доказательств, подтверждающая его вину. Его осудили на пять лет колонии строгого режима.

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