Сеть супермаркетов предложила жителям Екатеринбурга лизать яйца за миллион рублей: побеждают отравившиеся

Сеть магазинов «Жизньмарт» в Екатеринбурге запустила новую акцию. Жителям города был предложен миллион рублей за отравление продукцией. Теперь люди массово лижут яйца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника, за последний месяц уральцы неоднократно жаловались на отравление после покупок в магазине «Жизньмарт». Всего насчитали 18 обращений в больницу. После этого руководство заменило поставщиков, а владелец сети придумал маркетинговый ход. Он пообещал миллион рублей тем людям, которые отравятся продуктами после изменений. И теперь жители города стали специально покупать и облизывать яйца из магазина, чтобы заразиться сальмонеллой.

Руководство супермаркета уже признало идею плохой. Владелец заявил, что на выплаты могут рассчитывать только те люди, которые уже травились продуктами «Жизньмарта». Остальные же от лизания яиц никак не выиграют.

«Люди жалуются на все: на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией», - заявил владелец сети в беседе с «Уральским рабочим».

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