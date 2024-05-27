Ходила на четвереньках и мяукала: девочка-кошка напала на детей в парке

В ЯНАО девочка в маске кошки напала на двух мальчиков на детской площадке. Одного из них она побила палкой. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, школьница является квадробершей (квадробика - вид спортивной подготовки, заключающийся в имитации движений животных – прим. «Страсти»).

Источник выяснил, что все произошло в Ноябрьске. В парке одна из девочек занималась квадробикой. Она ходила на четвереньках, выпускала когти и мяукала. В какой-то момент она заметила двух братьев и решила на них накинуться. Схватив палку, она набросилась на одного из них и ударила по спине и ноге, а после убежала.

У обоих мальчиков после встречи с «кошкой» были замечены царапины и синяки. Они рассказали о случившемся родным, но взрослые решили в полицию не обращаться, так как не захотели, по их словам, «портить жизнь» девочке. Тем не менее, ее все равно ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Омской области детям стало плохо на школьной линейке. Сообщалось, что на той территории проходила обработка от клещей.