Сестра не успела догнать: в Приморье поезд сбил пятилетнего мальчика, который возвращался с речки

В селе Тигровое в Приморье грузовой поезд сбил пятилетнего мальчика, который возвращался с сестрой с речки. Малыш вырвался и оказался на железнодорожных путях один – девочка не успела догнать брата.

Подробности трагедии сообщает сайт kp.ru.

По словам местных жителей, дети возвращались с речки в село, шли за руку. Но ребенок вырвался, а 10-летняя сестра не успела догнать брата.

Мальчик оказался на путях, когда проходил грузовой поезд. Машинист не смог что-либо предпринять и избежать наезда.

Односельчане говорят, что у ребенка были особенности развития – это могло стать причиной трагедии. Девочка жива.

Расследованием занялось Управление на транспорте МВД России по ДФО.

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