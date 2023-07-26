Сестра не успела догнать: в Приморье поезд сбил пятилетнего мальчика, который возвращался с речки
В Приморье поезд сбил пятилетнего малыша, который оказался на путях без присмотра.
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В селе Тигровое в Приморье грузовой поезд сбил пятилетнего мальчика, который возвращался с сестрой с речки. Малыш вырвался и оказался на железнодорожных путях один – девочка не успела догнать брата.
Подробности трагедии сообщает сайт kp.ru.
По словам местных жителей, дети возвращались с речки в село, шли за руку. Но ребенок вырвался, а 10-летняя сестра не успела догнать брата.
Мальчик оказался на путях, когда проходил грузовой поезд. Машинист не смог что-либо предпринять и избежать наезда.
Односельчане говорят, что у ребенка были особенности развития – это могло стать причиной трагедии. Девочка жива.
Расследованием занялось Управление на транспорте МВД России по ДФО.
Ранее сообщалось, что школьник в Подмосковье проводил девушку после свидания и умер. Подросток попал под поезд – его опознали по одежде.