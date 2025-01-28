Серийного педофила задержали в Подмосковье: нападал на детей в сквере

В Подмосковье задержали серийного педофила, который охотился за школьницами. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, известно о четырех жертвах.

Мужчине 34 года, он нигде не работает. Он искал девочек в Орехово-Зуево, а нападения начал совершать с лета прошлого года и вплоть до Нового года. От его рук пострадали школьницы от 11 до 14 лет.

Отмечается, что одну девочку он заприметил днем в местном сквере имени Барышникова, увел в кусты и изнасиловал.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних.

В прошлом педофила судили за кражи и грабежи. Известно также то, что после освобождения он обманывал пенсионеров и обворовывал их. Его фото уже были размещены в местных группах после инцидентов с бабушками и дедушками. Теперь же выяснилось, что он нападал на детей.

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