12-летняя девочка в Лобне рассказала подробности пыток раскаленным железом. Подросток сообщила на допросе, что наказания следовали за любые провинности.

Полиция заметила девочку на улице в вечернее время – на расспросы сотрудников она ответила, что сбежала из дома из-за наказаний родителей. В доказательство она показала следы от ожогов.

На допросе ребенок сообщил, что родители наказывали за потерю банковской карты отца или за то, что она уснула и не открывала дверь. Пытки длятся около года. Подросток дала показания на мать и на отца. Сейчас девочка в больнице.

При обыске в съемной квартире нашли предполагаемое орудие пыток – газовый ключ. Родителей задержали, хотя они отрицают насилие. Взрослые утверждают, что ребенок хотел уехать в Таджикистан, но возможности отправить у них не было. По их версии, девочка сбегала, а возвращалась с травмами.

Отец имел патент на работу в России, но работал таксистом, пишет mk.ru. Мать не имеет разрешения на проживание в России. Недавно у нее родился ребенок – его, а также другое дитя поместили в приют.

Ранее сообщалось, что родители заставляли девочку просить милостыню.