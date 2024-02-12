Сергея Пискунова* из «Голоса»* задержали за переписки с несовершеннолетними девочками

В Алтайском крае задержан бывший координатор движения «Голос»* (признано иностранным агентом на территории РФ). Как установлено, он переписывался с несовершеннолетними девочками. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Речь идет о задержании Сергея Пискунова* (признан иностранным агентом на территории РФ). Его остановили, когда тот был на пропускном пункте в районе российской границы. По словам источника издания, он подозревается в совершении преступления по статье «Развратные действия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина много переписывался с несовершеннолетними девочками. В общении с ними попадались интимные снимки, а в компьютере задержанного находилась детская порнография.

Ранее сообщалось, что в Астрахани беременную женщину изнасиловали и выбросили с пятого этажа. Женщина выжила, а ребенок умер в утробе матери. Был задержан знакомый женщины – он находился в тот день с ней в квартире. После преступления злоумышленник пытался скрыться.

*признаны иностранными агентами в России