В Киргизии возбудят дело против турфирмы, разрешившей Наговициной подъем в горы

Министерство внутренних дел Киргизии возбудит уголовное дело против турфиры, которая организовала восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы. Об этом пишет ТАСС.

«Возбуждаем уголовное дело. Должна отвечать турфирма: кто дал разрешение на восхождение, с кем она [Наговицина] пошла», — заявил представитель ведомства в беседе с изданием.

Однако пока не уточняется, какая именно будет статья. Ранее стало известно, что подъем Ноговициной на пик Победы организовала бишкекская туркомпания «Ак-Сай трэвел».

В России к делу о застрявшей в горах россиянки также подключился Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу сына Натальи найти его мать.

Молодой человек убежден, что сломавшая 12 августа ногу на высоте 7100 метров женщина все еще жива. Бастрыкин поручил центральному аппарату обратиться в МЧС России для выяснения судьбы Наговициной и организации спасательной операции.

Ранее спасатели заявили, что с пика Победы, где застряла российская альпинистка, никогда никого не снимали.