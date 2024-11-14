Семья, в которой от отравления погибли четверо детей, вернется в старый дом

Семья, в которой четверо детей умерли от отравления, вернется в старый дом в Красной Сопке. Сейчас там идет ремонт.

Об этом рассказала помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

В настоящее время семейство временно проживает у родственников в соседнем населенном пункте – в Большой Сосновке. «В том доме они делают ремонт», - сообщила Арбузова NEWS.ru.

8 ноября мать, потерявшая четверых детей, родила пятого. Малыш появился на свет в перинатальном центре, он здоров.

Напомним, в результате отравления в семье погибли дети в возрасте от 6 до 13 лет. Родители несовершеннолетних выжили. Позже в лабораторных пробах нашли следы средства от насекомых.