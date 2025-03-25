Семья убитого в Пятигорске 20-летнего парня неделю назад похоронила его брата

Убитый в Пятигорске 20-летний парень неделю назад похоронил старшего брата, который погиб на СВО. Об этом сообщила мать.

Тело молодого человека нашли 19 марта в парке. Он был в крови, а на животе оставили маркером непристойную надпись.

После убийства задержали 14-летнего подростка. Мать убитого уверена, что преступников было несколько.

В день трагедии молодой человек позвонил дедушке и просил забрать – он жаловался, что подвернул ногу. Мать перезвонила и услышала множество голосов, а сын просил не бить. Родители отправились в парк и нашли тело сына, сообщают «Осторожно, новости».

Следствие полагает, что между подростком и юношей начался конфликт, в итоге несовершеннолетний задушил парня. Женщина требует поймать всех виновных.

Ранее сообщалось, что мать, убившую и бросившую сына в чемодане, приговорили к 18 годам лишения свободы.