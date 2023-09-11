Семья Тепляковых подтвердила рождение восьмого ребенка и попросила о помощи

Многодетный отец Евгений Тепляков подтвердил рождение восьмого ребенка. О появлении на свет малыша заговорили в марте 2023 года, но семья хранила молчание.

О рождении восьмого ребенка проговорился сам глава семейства, ответив на слова подписчика в YouTube-канале «Учимся с Алисой». На комментарий обратило внимание издание Woman.ru.

Тепляков делился успехами младших детей. На это подписчик заявил, что хотел бы выразить добрые пожелания маме, которая постоянно занимается с детьми, несмотря на большое количество малышей, даже грудных.

На это Тепляков ответил: «Отдельно мама передает спасибо. Но грудных нету, есть малыш до года».

Таким образом мужчина подтвердил слухи, что весной родился ребенок. Сообщалось, что родился сын, его назвали Сулейман. Отметим, что семья живет в однокомнатной квартире, мужчина работает воспитателем в детском саду, а мать сидит в декрете. Тепляковы напомнили, что можно помочь им и поддержать финансово переводом на карту.

Ранее сообщалось, что у бывшей жены режиссера Федора Бондарчука Светланы родился сын в 54 года. Появление мальчика на свет скрывали полгода.