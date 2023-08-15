«Полгода назад»: у бывшей жены Федора Бондарчука Светланы родился сын

54-летняя бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана сообщила о рождении сына от второго мужа Сергея Харченко. Она полгода скрывала появление мальчика на свет.

Радостным событием Светлана Бондарчук поделилась в соцсетях. Сначала она опубликовала фото со свадьбы с Харченко и сообщила, что 15 августа их семье исполнилось три года.

Спустя некоторое время Бондарчук разместила фото с маленьким ребенком на руках. Под снимком знаменитость написала: «А полгода назад у нас родился сын… Поздравляйте».

Мальчика назвали Петром.

Под публикацией появились многочисленные поздравления от звезд эстрады. Бондарчук поздравили певицы Ольга Орлова и Наталья Подольская, актриса Настасья Самбурская.

Напомним, от брака с Бондарчуком у Светланы есть двое взрослых детей. У ее избранника также есть дочь от прошлых отношений. У режиссера в браке с актрисой Паулиной Андреевой родился общий ребенок – ему два года.

Ранее сообщалось, что Светлана Бондарчук сыграет свадьбу с Харченко еще раз.