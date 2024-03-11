Семья с шестилетним ребенком заживо сгорела в своем доме

Три человека, включая ребенка, погибли в результате пожара в поселении Новофедоровское в Москве, сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источник. Данные подтвердили в МЧС.

Пожар произошел в частном деревянном доме. По данным МЧС, пожар охватил двухэтажное здание, в результате чего произошло обрушение перекрытий и перегородок на площади 70 квадратных метров.

«Со слов соседей, в доме находились три человека», — добавил собеседник «360».

При разборе завалов спасатели обнаружили тела погибших. По данным МЧС, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

На данный момент специалисты продолжают проливку объекта и разбор завалов. На месте происшествия работают 30 специалистов и шесть единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Позже МЧС уточнило, что погибли отец, мать и шестилетний ребенок.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге жильцы многоэтажки развели костер на балконе, чтобы пожарить шашлыки. Как отмечается, прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Спасательная бригада объяснила хозяевам, что жарить шашлыки на балконах не безопасно.