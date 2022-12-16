Семья проституток: дочь обвинила мать в сексуальном рабстве, потому что та не делилась выручкой

В Москве 17-летняя эскортница написала заявление в полицию на свою мать. По ее словам, женщина долгое время заставляла ее заниматься проституцией и продавала ее тело мужчинам за деньги. Позже выяснилось, что обвиняемая также оказывает много лет интимные услуги.

Несовершеннолетняя девушка в секс-бизнесе уже давно. Насмотревшись на маму и поняв, что таким образом можно заработать легкие деньги, она решила пойти по ее стопам и тоже стать «жрицей любви». Мать не была против желания дочери присоединиться к семейному делу. Она рассказала ей обо всех тонкостях профессии, и они начали работать вместе.

Жили они в Раменском, но заказы принимали на территории Москвы. Вскоре для начинающей, но подающей надежды эскортницы мать сняла квартиру, чтобы той было удобнее принимать клиентов. Мужчин женщины делили поровну, как и доход. Вот только в какой-то момент такое ведение дел перестало устраивать 17-летнюю девушку. Она захотела получать больше половины, поэтому решила «убрать» конкурентку в виде матери с пути. Проститутка обратилась в полицию и заявила, что 34-летняя женщина насильно заставляет ее оказывать секс-услуги еще с 2019 года.

Вскоре после дачи показаний мать-сутенершу задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении нее было возбуждено уголовное дело за организацию и вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией. А «потерпевшую» отправили в соцприют для детей и подростков.

Ранее в Москве мать сняла 14-летней дочери квартиру для занятия проституцией.