Семья погибшей после увеличения груди россиянки получит 2 млн рублей компенсации

Сын и отец погибшей после пластики груди жительницы Пятигорска отсудили у больницы 1,2 млн и 1 млн рублей соответственно. Ответчиком по искам была городская больница Железноводска, там 44-летней женщине провели операцию, после которой она впала в кому и умерла спустя 2 месяца.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Сын умершей рассказал на суде, что после потери матери испытывает душевную боль. Более того, до операции матери он потерял и отца, так что сейчас остался круглым сиротой.

Он требовал взыскать с больницы 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, но больница просила снизить сумму до 300 тыс. – в медучреждении объясняли, что без того имеют кредиты в размере свыше 6 млн рублей.

Присужденную сумму собираются получить с врача-анестезиолога, по ошибке которого скончалась женщина. Было доказано, что доктор пренебрег стандартными действиями: преждевременно перевел женщину из реанимации, не наблюдал за состоянием.

Бездействие врача привело к тому, что женщина впала в кому. Первоначально суд приговорил доктора к условному сроку, позже наказание изменили: ему назначили ограничение свободы, также врач не сможет работать по профессии 2 года.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы сделала пластику и осталась со шрамами на теле. Стоимость процедур составила 325 тыс. рублей.