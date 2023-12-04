Россиянка сделала дорогостоящую пластику и осталась с изувеченным телом

Жительница Москвы сделала пластику за 325 тысяч рублей и осталась со шрамами на теле. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, пройти дорогостоящую операцию москвичка решила в одной из клиник Севастополя. Выбор медучреждения пострадавшая аргументировала положительными отзывами в интернете. Подготовка к операции, по ее словам, представляла собой сдачу общего анализа крови. Затем пластический хирург провел блефаропластику, подтяжку груди и живота.

Сразу после выписки россиянка стала испытывать боли в области живота и была вынуждена обратиться за помощью в госпиталь Минобороны. В ходе обследования женщине сообщили, что операция прошла неудачно. Впоследствии из-за болей в животе возник некроз, образовались шрамы.

Сейчас пострадавшая проходит лечение в Севастополе, однако медики полагают, что ей не удастся полностью восстановиться. Уточняется, что суд взыскал с клиники 325 тысяч рублей и 160 тысяч рублей за расходы по экспертизе. Вдобавок медучреждение обязали выплатить москвичке моральный ущерб, который равен стоимости вмешательства.

Проводившего операцию хирурга уволили, однако основатель втянутой в скандал клиники намерен оспорить судебное постановление.

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