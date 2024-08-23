Ребенок посетил стоматолога и остался инвалидом: мать обратилась в суд

В Казахстане ребенок посетил стоматолога и остался инвалидом. Мать пострадавшего от рук врача отсудила компенсацию за оказание некачественной стоматологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

По данным источника, все произошло с жителями Кызылорды. Им понадобилась помощь стоматолога, тогда мама обратилась в детскую стоматологию при Центральной городской поликлинике. Там специалист удалил ее сыну зуб, но на следующий день у пациента опухла челюсть и ухудшилось общее состояние.

Выяснилось, что у ребенка во рту возникло воспаление, потребовались две операции. Хирургическое вмешательство проводили в отделении областной многопрофильной больницы. В результате у мальчика удалили семь зубов.

«Через полгода из-за того, что у ребенка повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, им пришлось на платной основе пройти стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы», — отметили в Верховном суде республики.

Лечение завершилось тем, что мальчик получил инвалидность. В итоге его мать подала иск о взыскании с первой поликлиники компенсации морального и материального вреда. По решению суда, родительница потерпевшего должна получить около 284 тыс. рублей.

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