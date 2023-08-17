Семья купила тур на Бали за 1,4 миллиона рублей и оказалась на улице

Родители с двумя детьми приобрели тур на Бали за 1,4 миллиона рублей и оказались на улице. Мошенники воспользовались доверчивостью семьи, которую хотели выселить из отеля. О подробностях неприятной ситуации сообщается на сайте телеканала «360».

Женщина пришла в один из столичных торговых центров, где увидела сотрудницу, работающую под вывеской популярной туристической компании. Она заказала тур на четверых и полностью оплатила его. Путешествие обошлось жительнице почти в 1,4 миллиона рублей. За эту сумму им полагались билеты на самолет туда и обратно, трансфер до отеля и проживание с 9 по 24 августа.

По информации СМИ, турагент должен был забронировать и оплатить все, что предлагалось туроператором. Но накануне путешествия оказалось, что даты были перепутаны на один день. Сотрудница позвонила женщине и предупредила ее об этом.

Все шло по плану, россияне добрались до Бали и уже заселились, но через два дня им сообщили, что дальнейшее проживание не оплачено. Оказалось, что и обратные билеты тоже. Семья узнала, что турагент не перевел туроператору деньги. Постояльцев попросили продлить проживание или выехать. Им пришлось в срочном порядке занимать деньги у родных.

Выяснилось, что турагент на самом деле не работал у данного туроператора. Оказалось, что офис под логотипом не имел никакого отношения к компании и не числился на официальном сайте. Женщина узнала, что была не единственной обманутой клиенткой. Стало известно также то, что на учредителя турагентства была зарегистрирована другая фирма в Краснодарском крае, которая также обманывала россиян.

Семья рассказала о случившемся, чтобы обратить внимание на обман и предупредить других туристов, которые могут оказаться в подобной ситуации.

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