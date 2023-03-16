Редко пил: семья избитой до смерти девушки в Электростали рассказала о ее сожителе-убийце

29-летний парень, который до смерти избил свою девушку-сожительницу в Электростали, редко пил и производил приятное впечатление. Об этом сообщила мать погибшей.

По словам женщины, пара планировала свадьбу летом, а также мечтала о детях. При этом оба работали комплектовщиками и встречались полгода.

Отец убитой после новости о случившемся заявил, что не понимает, почему его дочь выбрала этого мужчину.

«Что она его выбрала, не пойму», - сказал отец. Мужчина отметил, что «пришил бы на месте» убийцу. «Не дай Богу кому так случиться», - сказал отец.

О каких-либо проблемах в семьей мужчина не сообщил. «Она меня любила, я ее любил, без проблем было у нас», - признался он Telegram-каналу Shot.

Напомним, мужчина нанес девушке удары ногами и ногами. Она скончалась до приезда скорой. Также известно, что парень убитой ранее привлекался по статьям о краже, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.