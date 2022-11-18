Семья британцев вынуждена носить налобные фонарики и включать отопление раз в неделю

53-летний глава семейства Чавдар Тодоров принял решение начать экономить из-за возросшей платы за коммунальные услуги. Счет удвоился и теперь составляет 320 фунтов стерлингов в месяц, почти 23 000 рублей по курсу Банка России на сегодняшний день. Об этом сообщается на сайте Газета.ru.

По данным LADBible, теперь семья по ночам ходит по дому с налобными фонариками и пользуется отоплением только раз в неделю.

«Мы словно вернулись в 18-й век», — жалуется Чавдар.

Жена Чавдара и дети с пониманием отнеслись к его решению. По словам супруги, стоимость электроэнергии серьезно бьет по семейному бюджету. Правда, она надеется, что это продлится недолго.

«Надеюсь, это не то, чем нам придется и дальше заниматься», — добавила она.

Ранее мы писали, что в США убийца жены и детей получает фотографии голых поклонниц после выхода фильма Netflix.