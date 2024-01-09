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21:52, 09 января 2024
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Семимесячная девочка с признаками ОРВИ умерла в поезде из Москвы

Baza: в поезде из Москвы умерла семимесячная девочка с ОРВИ.

Семимесячная девочка с признаками ОРВИ умерла в поезде из Москвы

© Freepik

Семимесячная девочка умерла в поезде, следовавшем из Москвы в Читу. На станции в Пермском крае к составу вызвали врачей.

По данным Telegram-канала Baza, у матери и троих ее детей были признаки ОРВИ. У всех них поднялась температура.

Когда поезд проезжал Пермский край, ребенок скончался. К приезду медиков девочка находилась без сознания.

При этом состояние матери и двух других детей оказалось легче. Семью госпитализировали в детское отделение больницы Кунгура.

После гибели ребенка поезд остановили в районе Екатеринбурга. К нему пригнали машины скорой помощи с целью проверить пассажиров – вагоны обработали.

Telegram-канал Mash отмечает, что умершая девочка, предварительно, болела коронавирусом.

Ранее в Красноярске трехлетний мальчик с ангиной задохнулся в машине скорой помощи. Первоначально ребенку поставили диагноз ОРВИ, спустя время ему стало хуже, а на предложение о госпитализации родители отказались. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
дети
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