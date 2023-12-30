Получил ожог пищевода: в Пензенской области ребенок выпил средство для прочистки труб
В Пензенской области полуторагодовалый ребенок выпил средство для прочистки труб.
© Freepik
Полуторагодовалый ребенок случайно выпил средство для прочистки труб в Пензенской области. О происшествии рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.
Как пояснила детский омбудсмен, малыш остался дома без надзора со стороны взрослых. В итоге он выпил средство для промывки труб и получил химический ожог пищевода.
Малыша увезли в реанимационное отделение областной детской больницы. Медики сделали все для спасения его жизни. После ребенка направили долечиваться в Москву. Для этого подключили аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Минздрав РФ, пишет портал PenzaInform.
«Мама с ребенком на реанимобиле выехали в Москву. Спасибо всем, кто помогает малышу выздороветь», — пояснила Елена Столярова.
Россиян попросили не оставлять своих детей без надлежащего присмотра.
Ранее в Тульской области 48 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Подробности читайте в этом материале.