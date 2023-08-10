Семилетний мальчик рассказал о сексуальном насилии в детском лагере на Урале

Семилетний мальчик рассказал маме об издевательствах и сексуальном насилии, которым он подвергался во время пребывания в детском лагере на Урале. Мать забила тревогу и обратилась к руководству и в полицию. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, родители приобрели путевку в лагерь за 15 тысяч рублей. Они выбрали это место только после того, как прочитали отзывы в соцсетях. Большинство из них были положительными.

Мать ребенка рассказала, что за все время сын позвонил лишь однажды. Выяснилось, что у воспитанников забрали мобильные телефоны и за смену дали только один раз. Женщина говорит, что смотрела фотографии, на которых был ее ребенок. На кадрах она увидела синяки на его ногах, но не стала беспокоиться, ведь мальчик мог просто упасть, как часто бывает у детей.

Когда сын вернулся из лагеря, то рассказал родителям об ужасах, которые там творились. Старшие сразу заметили, что на его теле были синяки. По словам мальчика, четверо детей издевались над ним и подвергали сексуальному насилию.

Женщина пояснила, что они сразу обратились к руководству детского лагеря. Там обещали провести проверку. Пока никаких данных не поступало. При этом СМИ пишут, что сотрудники лагеря якобы знали о том, что происходит в стенах.

Отмечается, что мать мальчика подала в полицию заявление о физическом и сексуальном насилии в отношении мальчика. Также идет речь об иске, который будет подан в отношении организации.

Ранее мы писали о том, как под Петербургом сторож пытался затащить школьника в бытовку и поцеловать. Мать ребенка рассказала, что отпустила 12-летнего сына одного кататься на квадроцикле. Но в районе деревни Вирки его остановил мужчина.