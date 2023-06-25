Мать взяла подушку и задушила дитя прямо дома

37-летняя мать утром задушила подушкой собственного ребенка. Это случилось в селе Сосновка Новокузнецкого района в Кемеровской области.

По данным следствия, женщина положила подушку на лицо трехлетней дочери. Она решила удерживать подушку до тех пор, пока ребенок не перестанет подавать признаки жизни.

Против обвиняемой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В такой ситуации женщине грозит до 20 лет тюремного заключения.

Отмечается, что женщина будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее мы писали, что двухлетний ребенок выпал из автомобиля во время движения, а мать не сразу выявила пропажу.