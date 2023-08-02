Семейный отдых на озере в Красноярском крае обернулся смертью отца и двух сыновей

Семейный отдых на озере Таловка в Курагинском районе Красноярского края обернулся трагедией — мужчина и двое его детей погибли, упав в воду с гидроцикла. Аквабайк с людьми по какой-то причине перевернулся, пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Смертельный инцидент произошел днем 2 августа. Мужчина вместе с детьми отдыхал на озере. Перед трагедией глава семейства и несовершеннолетние катались по воде на гидроцикле. В какой-то момент транспортное средство перевернулось.

Оказавшись в экстремальной ситуации, ни взрослый, ни дети не смогли ничего предпринять. Они погибли на месте опрокидывания аквабайка.

В региональном управлении Следственного комитета РФ прокомментировали случившееся. По словам правоохранителей, в настоящий момент сотрудники ведомства проводят мероприятия, направленные на выяснение деталей гибели детей и отца. Не исключено, что водитель гидроцикла и несовершеннолетние пассажиры катались без спасательных жилетов. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Алтайском крае погиб 13-летний подросток. Тело мальчика нашли в реке. Год назад там же утонула его старшая сестра.