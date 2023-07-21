На Алтае подросток умер в том же месте, где год назад скончалась сестра

В городе Бийск Алтайского края нашли тело 13-летнего мальчика в реке. Подросток утонул там, где год назад умерла старшая сестра – ей тоже было 13-ть.

Семью, в которой произошла трагедия, описывают как неблагополучную: мать с отчимом выпивают, за детьми «особо не следили», говорят их знакомые.

Место, где утонул ребенок, крайне опасное: там есть воронки и ямы, а дно илистое, что можно поскользнуться и провалиться. Год назад девочка из той же семьи пришла с подругами бросать камни в реку, но зайдя в воду, провалилась в яму и утонула.

Брат ушел из дома 15 июля и исчез. Его поиски заняли пять дней. Мальчик утонул там, где и сестра: примерно в то же время с разницей в две недели.

В семье, где произошли две смерти, больше нет детей. Подростка хотят похоронить рядом с сестрой – памятник тоже сделают общий.

Обстоятельства смерти ребенка предстоит выяснить следователям. В настоящее время возбуждено дело по статье «Убийство», сообщает kp.ru.

Ранее в Подмосковье годовалый малыш утонул в бассейне, установленном на даче.