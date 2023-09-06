Семейный бизнес: супруги заставляли сына делать закладки

В Кургане супруги занимались распространением наркотических средств по тайникам и привлекли к этому делу несовершеннолетнего сына. Пару приговорили к 25 годам колонии на двоих. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СК России по Курганской области.

33-летнего мужчину и его 35-летнюю жену задержали в январе 2023 года. У пары обнаружили с собой наркотики. Также запрещенные вещества в особо крупном размере нашли в их квартире. Позже супруги раскрыли, где прятали закладки.

«Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его супруге – в виде 13 лет общего режима», – передают в СУ СК России по Курганской области.

Также пара обязана выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что 23-летняя москвичка, которую избили на улице, попросила сотрудников полиции не приезжать на вызов из-за наркотиков при себе.